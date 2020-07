Business news: Kenya, Alphabet lancia prima rete commerciale internet con palloni aerostatici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società statunitense Alphabet, holding cui fanno capo diverse compagnie tra cui Google, ha inaugurato oggi la prima rete commerciale Internet ad alta velocità che utilizza palloni aerostatici nelle regioni remote della Rift Valley, in Kenya. Il servizio, come riferisce la stampa locale, sarà gestito da Loon, unità locale di Alphabet, e da Telkom Kenya, il terzo operatore di telecomunicazioni del Paese africano. “Il Kenya è il primo paese a disporre di stazioni base in alto nel cielo. Ora saremo in grado di coprire l'intero Paese in un arco di tempo molto breve”, ha dichiarato il ministro dell'Informazione, Joe Mucheru, nel corso dell’inaugurazione. La tecnologia è stata già utilizzata in precedenza, ma non a scopi commerciali: gli operatori di telecomunicazioni statunitensi avevano utilizzato palloncini per collegare oltre 250 mila persone a Puerto Rico e in Perù dopo l’uragano del 2017. Il Project Loon è stato concepito per la prima volta in Nuova Zelanda e da allora sono stati fatti molti passi in avanti, come quello di riuscire ad utilizzare l’intelligenza artificiale per guidare i “palloncini” situati a circa 20 chilometri da terra, così da poterli abbassare e alzare in base alle correnti atmosferiche. (Res)