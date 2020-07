Business news: Corte d'appello Sudafrica, dipendenti di South African Airways non possono essere licenziati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- PretoriaLa Corte d'appello del lavoro del Sudafrica ha respinto un appello degli amministratori responsabili di South African Airways (Saa) contro una sentenza che impediva loro di licenziare il personale. Il fallimento del ricorso, riferisce la stampa locale, implica che gli amministratori potrebbero dover riavviare da zero le consultazioni sui licenziamenti se i dipendenti non accetteranno pacchetti di fine rapporto che sono stati offerti. Il diritto del lavoro sudafricano prevede un periodo minimo di consultazione di due mesi per i licenziamenti. La scorsa settimana, il governo del Sudafrica ha avvertito di non aver pianificato "alcuna ulteriore azione" per salvare la compagnia aerea nazionale dal fallimento, al di fuori dell'impegno a saldare il suo debito garantito. In una nota, il ministero del Tesoro ha in questo senso incoraggiato i creditori ad appoggiare il piano di ristrutturazione di Saa e sottolineato che le autorità di Pretoria non hanno intenzione di concedere ulteriori fondi alla compagnia aerea in quanto "insolvente". (segue)(Res)