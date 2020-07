Business news: India, tasso di disoccupazione torna a salire nelle aree urbane dopo misure di contenimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di disoccupazione nelle aree urbane dell’India è tornato a salire nella settimana finita il 5 luglio, all’11,26 per cento, secondo l’ultima elaborazione del Centro per il monitoraggio dell’economia indiana (Cmie). Da quattro settimane il tasso era in flessione e nella settimana precedente era al 10,69 per cento. Il rialzo è attribuito alle restrizioni alle attività produttive imposte in alcuni distretti del Karnataka, del Tamil Nadu, dell’Assam, del Bengala Occidentale e del Maharashtra a causa dell’aumento dei casi di coronavirus. Durante il lockdown nazionale, imposto dal 25 marzo al 31 maggio, è stato registrato un picco del 30,93 per cento e un minimo del 21,45 per cento. La metodologia dell’istituto si basa sull’osservazione regolare nel tempo di un campione di alcune migliaia di persone. La metodologia è stata criticata dal governo in passato; d’altra parte, l’India non dispone di dati ufficiali ad alta frequenza. (Inn)