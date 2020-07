Business news: Cina, concluse procedure per aderire al Trattato sul commercio di armi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore Zhang Jun, rappresentante permanente della Cina presso le Nazioni Unite (Onu), ha depositato il 6 luglio l'adesione della Cina al Trattato sul commercio di armi (Att) al segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres. La Repubblica popolare ha così completato tutte le procedure legali per aderire al trattato, che entrerà in vigore per la Cina fra 90 giorni a partire. Lo ha annunciato il ministero degli Esteri cinese. "Unirsi all'Att è un passo importante per la Cina per partecipare attivamente alla governance globale del commercio di armi per salvaguardare la pace e la stabilità internazionali e regionali. Ciò ha dimostrato la determinazione e la sincerità della Cina nel sostenere il multilateralismo, mantenere il sistema internazionale di controllo degli armamenti e forgiare una comunità dal futuro condiviso per l'umanità", ha detto il portavoce del ministero degli Esteri, Zhao Lijian. Il funzionario ha proseguito dicendo che, in quanto paese che intraprende normali attività di commercio di armi, la Cina regola sempre rigorosamente le esportazioni di articoli militari e ha istituito un sistema di politiche e regolamenti delle esportazioni militari con politiche e misure di gestione conformi, o in alcune aree addirittura superiori ai requisiti Att. "Un punto particolarmente importante è che la Cina esporta solo articoli militari verso Stati sovrani, non attori non statali, il che dimostra pienamente l'alto senso di responsabilità del paese nelle esportazioni di articoli militari. La Cina invita tutte le parti a regolamentare le esportazioni di articoli militari, a vietare le esportazioni verso attori non statali e a smettere di interferire negli affari interni degli Stati sovrani attraverso le esportazioni di armi, ha aggiunto. "Con l'adesione all'Att, la Cina è disposta a rafforzare la comunicazione e la cooperazione con altri paesi, a rafforzare la validità e l'universalità del trattato e a contribuire ulteriormente all'ottimizzazione della governance globale del commercio di armi", ha dichiarato Zhao. (Cip)