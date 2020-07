Business news: Cina, vendite Byd crollano del 58,3 per cento nei primi sei mesi dell'anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Byd, il primo produttore cinese di veicoli a nuova energia (Nev), ha visto crollare le sue vendite nella prima metà del 2020: la società ha venduto 60.677 Nev nel periodo gennaio-giugno, in calo del 58,3 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Lo ha dichiarato la compagnia in una comunicazione depositata alla Borsa di Shenzhen. Solo a giugno ha venduto 14.165 Nev, in netto calo rispetto alle 26.571 unità dello stesso mese di un anno fa. Nonostante il crollo delle vendite nel settore Nev, Byd ha riportato un rimbalzo delle vendite per i veicoli a benzina. Durante i sei mesi, la casa automobilistica ha venduto 97.951 veicoli a benzina, con un aumento del 18,8 su base annua. (Cip)