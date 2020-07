Business news: Cina, a Shenzhen inizia produzione di massa di microchip interamente cinesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I primi microchip costruiti interamente in Cina sono attualmente in produzione in serie a Shenzhen, nella provincia meridionale cinese del Guangdong, rompendo il monopolio della tecnologia straniera e offrendo un'alternativa ai prodotti importati. Powev Electronic Technology, una società di packaging e collaudo ad alta tecnologia con sede a Shenzhen, sta ora producendo unità di memoria a stato solido (Ssd) su larga scala, secondo quanto riferisce lo "Shenzhen Special Zone Daily". La gamma di chip della società comprende i primi prodotti di questo tipo interamente realizzati a livello nazionale, con ogni circuito integrato e tutti i processi di produzione completati in Cina. La società ha affermato che i chip e gli Ssd sono utilizzati in personal computer e server e che almeno tre società di personal computer nazionali hanno incorporato i prodotti nelle loro offerte. Secondo quanto riferisce il quotidiano, da quando i due prodotti sono stati commercializzati per la prima volta ad aprile e maggio, le vendite sono state veloci e il riscontro dei consumatori è stato positivo. Sul mercato di Jd.com in Cina, il "Global Times" ha riscontrato che i commenti dei consumatori sono generalmente positivi per quanto riguarda le prestazioni dei chip. (Cip)