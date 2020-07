Business news: Kazakhstan, a rischio tenuta tenge a causa di possibile indebolimento rublo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tenge, la valuta nazionale kazakha, potrebbe essere messo sotto pressione nella seconda metà di del 2020 a causa di un deficit delle partite correnti atteso e di un possibile indebolimento del rublo russo. È quanto riferito oggi dalla Banca centrale del Kazakhstan. La banca prevede che il divario delle partite aumenterà a circa 9,9 miliardi di dollari quest'anno rispetto ai 6,5 miliardi di dollari registrati nel 2019. Il conto delle partite correnti del Kazakhstan nel primo trimestre del 2020 era in nero e l’ente regolatore ha riferito che potrebbe entrare in deficit entro la fine dell'anno. "Riteniamo come possibile l’indebolimento del rublo: l'aumento della retorica delle sanzioni antirusse e la diminuzione delle vendite di valuta estera (...) da parte del ministero delle Finanze russo che riduce il sostegno al rublo", ha dichiarato la vice governatrice della Banca centrale, Aliya Moldabekova, in una nota. "Il potenziale indebolimento del rublo, la valuta di uno dei nostri principali partner commerciali, comporta un rischio al ribasso per il tenge", ha aggiunto Moldabekova. La Banca centrale ha dichiarato di aver venduto 1,4 miliardi di dollari dal Fondo sovrano sul mercato interno a giugno. Tali vendite sono progettate per consentire il trasferimento di denaro al bilancio statale, ma consentono anche di sostenere la valuta locale. (Res)