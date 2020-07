Business news: Cina, indice prezzi alla produzione in calo del tre per cento a giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indice dei prezzi alla produzione (Ppi) della Cina è sceso del tre per cento su base annua a giugno, secondo i dati dell'Ufficio nazionale di statistica (Nbs). Il calo si è ridotto da una diminuzione del 3,7 per cento a maggio. Su base mensile, il Ppi è aumentato dello 0,4 per cento il mese scorso, rispetto a una caduta dello 0,4 per cento a maggio. "La domanda del mercato ha continuato a migliorare a giugno, poiché i prezzi delle materie prime all'ingrosso sono rimbalzati e il settore manifatturiero nazionale ha recuperato costantemente", ha affermato lo statistico Nbs Dong Lijuan. Durante la prima metà dell'anno, il Ppi è sceso dell'1,9 per cento su base annua. L'indice dei prezzi al consumo (Ipc), invece, è cresciuto del 2,5 per cento a giugno rispetto all'anno scorso; su base mensile, i prezzi sono scesi dello 0,1 per cento. (Cip)