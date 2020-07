Business News: Algeria, Italia primo importatore di beni algerini nel primo bimestre 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel primo bimestre del 2020, l'Italia è diventato il primo importatore di beni algerini, superando la Francia. A renderlo noto le autorità doganali algerine. I primi cinque destinatari di beni algerini hanno costituito il 53,30 per cento delle esportazioni totali. L'Italia ha rappresentato il principale cliente, importando merci per 708,04 milioni di dollari - ossia il 14,45 per cento del totale delle esportazioni algerine - malgrado un calo del 43,61 per cento su base annua. A seguire si sono collocate la Francia con 649,28 milioni di dollari (13,25 per cento), la Turchia con 496,56 milioni (10,13 per cento), la Cina con 415,26 milioni (8,47 per cento) e la Spagna con 342,51 milioni (6,99 per cento). Quanto ai fornitori dell'Algeria, i primi cinque hanno rappresentato nello stesso periodo il 48,14 per cento delle importazioni totali. Questi sono stati la Cina con 1,073 miliardi di dollari (17,51 per cento delle importazioni totali dell'Algeria), la Francia con 589,70 milioni (9,62 per cento), l'Italia con 508,51 milioni (l'8,30 per cento), gli Stati Uniti con 395,84 milioni (6,46 per cento) e la Spagna con 383,36 milioni (6,25 cento). Nel primo bimestre del 2020, l'Algeria ha registrato un deficit commerciale di 1,23 miliardi di dollari, in aumento del 79,16 per cento su base annua. Nel 2019, la bilancia commerciale algerina ha registrato un deficit di 6,11 miliardi di dollari contro i 4,47 del 2018. (Ala)