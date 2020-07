Business news: Iran, esportazioni gas verso l’Iraq pari a 32 milioni di metri cubi al giorno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni di gas iraniano verso l’Iraq sono attualmente pari a 32 milioni di metri cubi al giorno, secondo quanto riferito dal direttore per le forniture della National Iraniana Gas Company, Mehdi Jamshidi Dana. Secondo quanto riporta il “Tehran Times”, le esportazioni di gas naturale dell’Iran verso la Turchia sono ancora bloccate. L'esportazione di gas dell'Iran in Turchia è stata interrotta il 31 marzo, per l'undicesima volta negli ultimi 15 anni a causa di un'esplosione. Secondo il funzionario iraniano, la parte turca non ha determinato il programma per la costruzione e la riparazione della conduttura a causa dell'epidemia di coronavirus. Jamshidi-Dana ha inoltre menzionato la fornitura di gas alle centrali elettriche, affermando che ogni giorno 190 milioni di metri cubi di gas di gas vengono forniti anche alle centrali elettriche in Iran. Dall'inizio della primavera e con l'aumento della temperatura, il consumo giornaliero di gas del paese è sceso a 250 milioni di metri cubi. L'Iraq ha siglato un accordo alla fine del 2017 per importare gas dall'Iran nella provincia di Diyala, attraverso il confine orientale. In base all'accordo, l'Iran si è impegnato ad esportare gas nella capitale irachena Baghdad e nella città meridionale di Bassora. (segue) (Res)