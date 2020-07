Business news: Iran, in un anno esportazioni alimentari per 5,8 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell'Agricoltura iraniano ha reso noto che le esportazioni agricole e alimentari dalla Repubblica islamica sono ammontate a 7,1 milioni di tonnellate per un valore di 5,8 miliardi di dollari nel periodo compreso tra il marzo 2019 e marzo 2020. Lo riferisce l'agenzia stampa iraniana "Irna". I prodotti maggiormente esportati - in base al peso- sono stati angurie, mele, pomodori, patate, cipolle e scalogno persiano. In base al valore, i maggiori ricavi sono venuti dall'esportazione di pistacchio (724 milioni di dollari), mele (362 milioni), pomodori (259 milioni), granella di pistacchio (241 milioni) e angurie (176 milioni). (Res)