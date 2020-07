Business news: Emirati, AdPower annuncia tariffa più bassa al mondo per solare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Abu Dhabi Power Corporation (AdPower) ha annunciato che il suo progetto fotovoltaico di Al Dhafra ha ricevuto, dal primo offerente, la tariffa più bassa al mondo per l'energia solare. La consociata di AdPower, Emirates Water and Electricity Company (Ewec), ha consegnato una lettura virtuale di cinque offerte tecniche e commerciali di consorzi per il progetto del produttore indipendente di energia solare fotovoltaica da 2 Gigawatt che avrà sede ad Abu Dhabi. Secondo quanto riporta la stampa emiratina, il progetto ha ricevuto dal primo offerente la tariffa più competitiva in termini di costi per l'energia solare fotovoltaica, fissata a 1,35 centesimi di dollaro per kilowatt/ora su una base di costo dell'elettricità livellata che è circa il 44 per cento in meno rispetto alla tariffa stabilita tre anni fa sul progetto Noor Abu Dhabi, il primo grande complesso fotovoltaico su larga scala di Abu Dhabi. Il progetto solare di Al Dhafra avrà la capacità di fornire energia elettrica a circa 160.000 famiglie negli Emirati Arabi Uniti. Al Dhafra avrà dimensioni doppie rispetto all’impianto solare Noor Abu Dhabi di circa 1,2 Gigawatt, attualmente tra i più grandi impianti fotovoltaici operativi al mondo, che ha iniziato le operazioni commerciali nell'aprile 2019. Una volta operativo, il progetto solare fotovoltaico Al Dhafra porterà la capacità di generazione totale di energia solare di Abu Dhabi a circa 3,2 Gigawatt con una riduzione delle emissioni di CO2 dell'Emirato di oltre 3,6 milioni di tonnellate all'anno. (Res)