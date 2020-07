Business news: Libano, gestione telefonia mobile passerà sotto competenza del ministero delle Telecomunicazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro libanese delle Telecomunicazioni, Talal Hawat, ha annunciato il prossimo passaggio della gestione della telefonia mobile nel paese dei cedri direttamente al suo dicastero. Lo riferisce il quotidiano libanese "L'Orient Le Jour". La decisione prevede il mancato rinnovo del contratto di gestione e manutenzione della rete di telefonia cellulare ai due unici operatori attivi in Libano, Alfa e Touch. I due sono controllati rispettivamente dall'egiziana Orascom e dal gruppo kuwaitiano Zain. La telefonia mobile in Libano è attualmente tra i servizi più costosi al mondo per gli utenti. (Res)