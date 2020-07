Business news: Corea del Sud, approvato nuovo pacchetto di aiuti da 30 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Assemblea nazionale della Corea del Sud ha approvato un nuovo pacchetto di aiuti da poco meno di 30 miliardi di dollari per contrastare la pandemia di coronavirus e contenerne le conseguenze economiche. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Yonhap". Il provvedimento è stato sostenuto dal voto favorevole di 179 deputati su 187 presenti in aula. I fondi stanziati si aggiungono ai 200 miliardi di dollari già contenuti nel bilancio approvato a inizio giugno. La proposta è stata presentata dal Partito democratico, al governo con il presidente Moon Jae-in, nonostante il boicottaggio della principale forza di opposizione, il Partito del futuro unito (Ufp), che ha accusato la maggioranza di redigere il bilancio in maniera approssimativa e superficiale. I parlamentari dell'Ufp non erano presenti in aula al momento del voto in segno di protesta, mentre si sono astenuti i deputati del Partito della giustizia, formazione di sinistra che può contare solo su sei seggi su 300 in parlamento. (Git)