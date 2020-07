© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Brutta avventura per due adolescenti di 14 anni oggi a Castel San Pietro Romano. Durante un'escursione in bici nella riserva naturale della Cannuccetta, i ragazzi si sono persi ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Recuperati dai soccorritori dopo circa un'ora , i quattordicenni sono stati trovati in buone condizioni (Rer)