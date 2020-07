Business news: Ice e Jd.com insieme per promuovere le aziende italiane sul mercato cinese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Agenzia italiana per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese (Ice) presenta un nuovo progetto di collaborazione con Jd.com, il secondo più grande e-tailer B2C cinese per creare un Padiglione nazionale Italia e incrementare la presenza a condizioni vantaggiose di aziende e brand italiani sia sul canale cross-border che general trade. Lo annuncia Ice in un comunicato, nel quale precisa che la presentazione del progetto via webinar avrà luogo il prossimo venerdì 10 luglio ore 10:30. Attiva dal 2004, JD.com è la piattaforma di e-commerce one-stop leader in Cina, che offre ad oltre 387 milioni di clienti attivi, accesso diretto a una gamma senza eguali di prodotti autentici e di alta qualità dei più importanti brand nazionali ed internazionali, che sfruttano con successo il canale e-commerce in Cina. Jd.com offre una vasta selezione di prodotti in tutte le principali categorie merceologiche quali elettronica, elettrodomestici, arredamento per la casa, abbigliamento, beni di largo consumo, prodotti agroalimentari freschi e molto ancora, effettuando consegne in tempi rapidi ed offrendo un'esperienza di acquisto unica ai consumatori cinesi. Grazie a “Jd Logistic”, una rete logistica nazionale senza rivali - della quale fanno parte oltre 700 magazzini di stoccaggio, sofisticate tecnologie per la gestione degli ordini e del magazzino che utilizzano sistemi automatizzati e droni - Jd è in grado di servire il 99% della popolazione cinese e di consegnare il 90% degli ordini nello stesso giorno o il giorno successivo. Inoltre Jd Worldwide - la piattaforma crossborder di Jd - permette anche alle aziende senza una presenza fisica in Cina di vendere direttamente ai consumatori cinesi, consentendo così ai clienti di Jd.com di ricevere rapidamente a domicilio prodotti di alta qualità provenienti da tutto il mondo. (Com)