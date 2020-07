Usa: Twitter sospende più di 50 account gestiti da nazionalisti bianchi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Twitter ha sospeso più di 50 account gestiti da nazionalisti bianchi in seguito alle critiche sulla sua gestione dei post infiammatori sulla sua piattaforma. Lo riporta il sito "The Hill", che ha raccolto le dichiarazioni del portavoce della piattaforma: "Gli account in questione sono stati sospesi per aver violato le nostre politiche relative all'estremismo violento". La decisione arriva dopo che Twitter e YouTube sono stati messi sotto accusa in un rapporto pubblicato martedì dal Global Project Against Hate and Extremism, che accusava i siti di permettere ai gruppi nazionalisti bianchi di diffondere il loro messaggio e di raccogliere nuove reclute. Il rapporto ha identificato in particolare 67 account Twitter, che hanno avuto quasi 140 mila followers in totale, che erano membri del movimento identitario, noto anche come Generation Identity, che si basa sull'idea che gli immigrati stiano "sostituendo" le persone di origine europea. (Nys)