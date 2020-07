Business news: Cina, indice prezzi al consumo in aumento del 2,5 per cento a giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indice dei prezzi al consumo della Cina (Ipc) è cresciuto del 2,5 per cento a giugno rispetto all'anno scorso, secondo i dati dell'Ufficio nazionale di statistica (Nbs). Su base mensile, i prezzi al consumo sono scesi dello 0,1 per cento. I prezzi dei prodotti alimentari, che rappresentano quasi un terzo del paniere, sono aumentati dello 0,2 per cento il mese scorso. In crisi, i prezzi della carne suina sono saliti del 3,6 per cento da maggio, poiché l'offerta si è contratta a causa di diversi fattori, tra cui la riduzione della produzione di maiale e l'importazione di carne suina, nonché l'aumento della domanda da parte della ristorazione. I prezzi degli ortaggi sono aumentati del 2,8 per cento da maggio a causa delle inondazioni in molte regioni della Cina e della chiusura temporanea del mercato all'ingrosso di prodotti agricoli Xinfadi a Pechino resa necessaria dal focolaio di coronavirus. Rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, i prezzi dei generi alimentari sono rimasti il principale motore dell'inflazione al consumo a giugno. Nella prima metà di quest'anno, l'Ipc è aumentato in media del 3,8 per cento su base annua. (Cip)