Business news: test obbligatori per equipaggi, compagnie Usa cancellano voli per Hong Kong

- Le compagnie aeree statunitensi United e American Airlines hanno deciso di cancellare i prossimi voli verso e da Hong Kong, dopo che le autorità della regione amministrativa speciale della Cina hanno reso obbligatori i testi sul coronavirus per tutti i membri degli equipaggi in arrivo. American Airlines, che avrebbe dovuto ripristinare i suoi voli da Dallas a Hong Kong proprio nella giornata di oggi, ha rinviato l’operazione al prossimo 5 agosto. “Regolarmente aggiorniamo i nostri programmi in relazione alla domanda e per prendere decisioni consideriamo una serie di fattori, tra cui le restrizioni ai viaggi e le procedure obbligatorie all’arrivo”, si legge in una nota della linea aerea. Separatamente, United Airlines ha fatto sapere che sospenderà i voli in programma nella giornata di domani per comprendere come i nuovi provvedimenti di Hong Kong potrebbero influenzare le operazioni di volo. I test obbligatori per i membri degli equipaggi delle linee aeree all’arrivo sono stati annunciati questa settimana dal governo locale. (Nys)