Business news: treni merci Cina-Europa aumentati del 36 per cento nei primi sei mesi dell'anno

- Il numero di treni merci tra la Cina e l'Europa è aumentato nella prima metà del 2020: 5.122 treni sono transitati sulla tratta durante il periodo, con un incremento del 36 per cento rispetto allo scorso anno. Lo riferisce il China State Railway Group. Solo a giugno, il numero di treni ha raggiunto il record di 1.169. La compagnia ha affermato che l'aumento del traffico riflette la cooperazione internazionale nel controllo e nella prevenzione della pandemia di Covid-19 e nel sostenere la stabilità del commercio estero e delle catene industriali e di approvvigionamento. Il primo treno merci Cina-Europa con materiali per la prevenzione delle epidemie per l'Europa ha lasciato la Cina orientale nella provincia di Zhejiang il 21 marzo. Da allora, 3,67 milioni di articoli di materiali sanitari, del peso di circa 27 mila tonnellate, sono stati trasportati attraverso la linea. Con i collegamenti di trasporto aereo e marittimo influenzati negativamente dalla pandemia, più merci sono state generalmente spostate sui treni Cina-Europa. Il totale delle merci trasportate attraverso le rotte ammontava a 46.100 unità equivalenti a 20 piedi (Teu), con un aumento del 41 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. (Cip)