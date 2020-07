Business news: Egitto, il governo chiede un nuovo prestito al Fondo monetario internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell’Egitto, Mustafa Madbouli, ha richiesto un nuovo prestito al Fondo monetario internazionale. Parlando in una conferenza stampa trasmessa dall’emittente radiotelevisiva pubblica “Ertu”, il capo del governo del Cairo ha parlato di un nuovo programma finanziario dopo l’accordo triennale che ha già garantito al paese delle piramidi 12 miliardi di dollari nell’ambito dell'Extended fund facility, il più grande aiuto finanziario mai concesso dall’istituzione di Washington a un paese del Medio Oriente. "Entro i prossimi giorni, avremo incontri con l’Fmi per raggiungere un accordo sulle fasi esecutive del nuovo programma che mira a stabilire misure proattive per far fronte alle ricadute del coronavirus", ha detto Madbouli. Secondo quanto spiegato dal governatore della Banca centrale, Tarek Amer, il nuovo programma di prestito dovrebbe durare un anno. (segue) (Cae)