Business news: ministro libanese Ghajar, gas nel Blocco 4 ancora in quantità non commerciali

- I risultati preliminari della perforazione nel Blocco 4 non sono ancora riusciti a determinare l'esistenza di un giacimento di gas, ma hanno dimostrato la presenza di gas a varie profondità all'interno degli strati geologici nell’area a margine del bacino. Lo ha dichiarato oggi il ministro dell’Energia libanese, Raymond Ghajar. Secondo il ministro le società incaricate delle esplorazioni hanno scoperto idrocarburi in diverse posizioni nel blocco 4, tuttavia non è stato ancora dimostrato se vi siano quantità commerciali nella zona, ha dichiarato il ministro in una conferenza stampa per riferire in merito ai risultati preliminari delle campagne di esplorazione condotte dalla compagnia petrolifera francese Total e dai partner Eni e Novatek nel Blocco 4 al largo della costa libanese. “L'esplorazione inizierà nel Blocco 9 una volta che le circostanze saranno mature”, ha aggiunto Ghajar. Nel febbraio del 2018 il ministero dell’Energia libanese ha assegnato al consorzio formato da Eni, Novatek e Total una licenza esplorativa per i blocchi 4 e 9. La nave perforatrice ha raggiunto le acque libanesi il 25 febbraio 2020. Il Libano riponeva grandi speranze nella scoperta di quantità commerciali di gas in due dei dieci blocchi messi a gara. (Res)