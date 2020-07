Università: assessore Lazio, bene Manfredi su lezioni in presenza da settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ottima notizia "quella del ministro Manfredi che conferma l'obiettivo della ripresa delle lezioni in presenza nelle Università pur mantenendo aperto il canale delle lezioni a distanza". Lo dichiara, in una nota, Claudio Di Berardino, assessore al Lavoro, Formazione, scuola e diritto allo studio universitario. "Proprio il sostegno alla didattica universitaria a distanza - aggiunge - è una tematica su cui la Regione Lazio era già intervenuta con una misura in favore degli studenti universitari, promuovendo un bonus per l'acquisto di strumenti informatici e per la connettività nell'ambito del pacchetto 'Nessuno Escluso'. Il nostro obiettivo resta quello di garantire a tutti, preferibilmente in presenza, l'inclusione e la formazione universitaria utili per l'innovazione e lo sviluppo. La Regione Lazio, nell'ambito delle proprie competenze, resta a disposizione per favorire al meglio la riapertura del nuovo anno accademico". (Com)