Business news: Usa-Cina, produttore di lampade solari Alpan lascia la Repubblica popolare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un’altra azienda statunitense ha deciso di lasciare la Cina nel quadro delle crescenti tensioni politiche e commerciali tra le due potenze. Si tratta di Alpan Lighting Products, produttore di lampade solari che ha annunciato il trasferimento della produzione in Indonesia. In particolare, scrive il quotidiano “South China Morning Post”, edito a Hong Kong, l’unità di Alpan Cds Asia investirà 14 milioni di dollari per realizzare una fabbrica in una zona industriale della provincia di Giava centrale. L’impianto dovrebbe avviare la produzione entro la fine dell’anno e potrebbe offrire posti di lavoro a circa 3.500 persone. Alpan ha deciso di abbandonare la sua fabbrica di Xiamen, sulla costa sud-orientale della Cina, a causa dei dazi al 25 per cento imposti sulle esportazioni, che sono invece azzerati in Indonesia. L’azienda statunitense è una tra le sette che finora hanno deciso di delocalizzare la produzione dalla Cina all’Indonesia con un investimento che complessivamente ammonta a 850 milioni di dollari. Da tempo l’Indonesia cerca di attrarre le aziende statunitensi intenzionate a lasciare il mercato cinese: questa settimana il presidente Joko Widodo ha promesso nuovi incentivi per gli investimenti. (Cip)