Coronavirus: Associazione DonatoriNati partecipa a concerto Polizia di Stato al Viminale

- L’Associazione DonatoriNati Polizia di Stato esprime immenso orgoglio per la partecipazione al concerto della Banda musicale della Polizia di Stato in piazza del Viminale a Roma. Un’iniziativa, si legge in una nota, per onorare la memoria dei concittadini deceduti nella pandemia di Covid-19 e ringraziare a nome di tutti, il personale sanitario che con straordinaria dedizione ha condotto una battaglia senza pari. “Anche nei giorni più tristi in cui la pandemia colpiva migliaia di persone l’associazione DonatoriNati non si è mai fermata assicurando un costante numero di donatori di sangue. In piena sintonia con il nostro motto 'Esserci Sempre'", ha affermato il presidente nazionale DonatoriNati Polizia di Stato, Claudio Saltari. (Com)