Business news: Cina, investimenti settore ferroviario in aumento dell'1,2 per cento nei primi sei mesi dell'anno

- Gli investimenti in immobilizzazioni nel settore ferroviario della Cina sono aumentati dell'1,2 per cento su base annua a 325,8 miliardi di yuan (46,1 miliardi di dollari), nella prima metà di quest'anno. Secondo la China State Railway Group, in seguito all'impatto dell'epidemia del nuovo coronavirus, gli investimenti ferroviari nazionali sono crollati del 21 per cento su base annua nel primo trimestre a 79,9 miliardi di yuan (circa 11,3 miliardi di dollari). Il paese ha aumentato gli investimenti nel secondo trimestre e accelerato la costruzione di nuovi progetti ferroviari, con investimenti trimestrali di 245,9 miliardi di yuan (34,8 miliardi di dollari), con un aumento dell'11,4 per cento su base annua. L'investimento aggiuntivo nel secondo trimestre ha compensato il deficit del primo trimestre, ha affermato la società. A dicembre, il ministero dei Trasporti ha dichiarato che la Cina avrebbe speso almeno 2.700 miliardi di yuan (381,8 miliardi di dollari) in progetti di infrastrutture di trasporto quest'anno, con 800 miliardi di yuan (oltre 113 miliardi di dollari) destinati al settore ferroviario. (Cip)