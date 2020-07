Business news: Samsung anticipa andamento utili positivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso dell’elettronica sudcoreano Samsung Electronics ha annunciato oggi, 7 luglio, la guidance finanziaria per il secondo trimestre di quest’anno, che fa riferimento a sorprese positive sul fronte degli utili nonostante le ricadute della pandemia di coronavirus sull’economia e i consumi globali. L’azienda ha anticipato la presentazione di un utile di 8.100 miliardi di won (6,8 miliardi di dollari) nel periodo aprile-giugno, che segnerebbe un incremento del 22,7 per cento rispetto allo scorso anno, e del 25,6 per cento rispetto al primo trimestre del 2020. Il 2019 era stato particolarmente difficile per Samsung, a causa di una fase di stagnazione delle vendite di smartphone e apparecchi elettronici a livello globale. Il fatturato nel secondo trimestre di quest’anno si è però attestato a 52mila miliardi di won, un calo del 7,36 per cento rispetto al 2019 e del 6,02 per cento rispetto allo scorso trimestre. (Git)