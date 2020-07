Business news: studio Coface sul comportamento di pagamento delle imprese in Asia, "mercato stravolto da Covid-19"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Covid-19 ha stravolta la ripresa iniziata l'anno scorso per quanto riguarda il comportamento di pagamento delle imprese in Asia nel 2020. Lo rivela uno studio della Compagnia francese d'assicurazione per il commercio estero (Coface). Dopo un 2019 caratterizzato dalle tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina, Coface aveva osservato un’iniziale ripresa in Asia (ad eccezione della Cina), supportata dai cambiamenti nelle catene di approvvigionamento e maggiore liquidità da parte della Federal reserve statunitense. Nel 2019 i termini medi di pagamento hanno registrato un miglioramento a 67 giorni rispetto ai 69 giorni nel 2018. Mentre nel 2019 il 65% delle imprese ha dichiarato ritardi di pagamento (63 per cento nel 2018), la durata media di pagamento è scesa a 85 giorni nel 2019, in calo rispetto agli 88 giorni nel 2018. Una ripresa di breve durata, poiché la pandemia di Covid-19 minaccia duramente le prospettive di crescita, con numerose economie nella regione che prevedono la contrazione più forte dalla crisi finanziaria asiatica negli anni 1997-1998. Su una base ponderata del Pil, il tasso di crescita delle economie asiatiche diminuirà dello 0,3 per cento nel 2020 (-0,65 per cento ad eccezione della Cina). Questo può essere paragonato al tasso di crescita del 4,6 per cento del 2019, o addirittura al tasso del 1998, che – malgrado tutto – era ancora più elevato: 2,9 per cento (0,76 per cento esclusa la Cina). “Anche l’Asia non è esente dal generale rallentamento economico che sta caratterizzando questo 2020, e che avrà impatti a cascata sul prossimo anno”, sottolinea Ernesto De Martinis, amministratore delegato di Coface in Italia e Head of Strategy Regione Mediterraneo & Africa. “Come evidenzia il nostro nuovo studio sui comportamenti di pagamento delle imprese asiatiche, infatti, i segnali di ripresa emersi nel 2019 subiscono gli effetti della pandemia da Covid-19 in corso, per pronosticare un 2020 in forte recessione, con settori-chiave come turismo, commercio internazionale ed energia a riportare le flessioni maggiori”, aggiunge De Martinis. (Com)