Business news: aviazione Cina, perdite di quasi cinque miliardi di dollari nel secondo trimestre

- Il settore aeronautico cinese ha subito una perdita di 34,3 miliardi di yuan (4,9 miliardi di dollari) nel secondo trimestre, secondo i dati diffusi dall'Amministrazione dell'aviazione civile della Cina (Caac). Nel primo trimestre, il settore ha perso 38,1 miliardi di yuan (5,4 miliardi di dollari). Le compagnie aeree hanno trasportato in totale 30,74 milioni di passeggeri il mese scorso, il 42,4 per cento in meno rispetto all'anno precedente. Il calo si è ridotto di 10,2 punti percentuali da maggio, secondo i dati della Caac. Nella prima metà dell'anno, il numero di passeggeri aerei ha toccato 150 milioni, pari al 45,8 per cento del volume nello stesso periodo dell'anno scorso. Per aumentare i flussi di cassa, alcune compagnie hanno recentemente lanciato pass scontati che consentono ai passeggeri di effettuare viaggi nazionali illimitati con poche restrizioni. China Eastern Airlines è stata la prima a giugno a vendere pass "fly at will" per voli domestici illimitati fino a fine anno. L'iniziativa è stata accolta con grande entusiasmo da parte dei consumatori e diverse compagnie aeree hanno seguito l'esempio. Hainan Airlines questo mese ha offerto ai passeggeri biglietti aerei che per viaggi illimitati da o verso l'isola di Hainan, una popolare località turistica tropicale. La Caac ha inoltre adeguato le politiche per i voli passeggeri internazionali all'inizio di giugno, consentendo a un maggior numero di vettori stranieri di riprendere i voli per la Cina una volta alla settimana a partire dall'8 giugno. La Cina potrebbe "aumentare moderatamente" i voli da alcuni paesi qualificati purché i rischi siano controllati e siano presenti adeguate capacità di ricezione, ha reso noto l'Amministrazione. (Cip)