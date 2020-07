Business news: Tunisia, caduta dei prezzi del petrolio ridurrà il deficit commerciale e aumenterà riserve

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La caduta dei prezzi del petrolio a livello internazionale può avere ripercussioni positive sull'economia della Tunisia: da un lato ridurrà il deficit commerciale, dall’altro porterà a un aumento delle riserve valutarie. Lo ha detto Fethi Nouri, esperto di questioni energetiche, in un'intervista con l'agenzia di stampa “Tap”. Alla fine del primo trimestre del 2020, il disavanzo della bilancia commerciale tunisina ammontava a 3,506 miliardi di dinari (circa 1,11 miliardi di euro), di cui ben 1,775 miliardi di dinari (560 milioni di euro) di spese energetiche. L'economista ha sottolineato che "una volta che il disavanzo commerciale sarà posto sotto controllo, questo darà una spinta al bilancio, traducendosi in un miglioramento delle riserve valutarie". Inoltre, la caduta dei prezzi del petrolio ridurrà la spesa riservata alle sovvenzioni dirette e indirette di prodotti petroliferi e gasiferi, liberando risorse per le compagnie statali Steg (elettricità e gas) e Stir (raffinazione). La legge finanziaria del 2020 prevede una dotazione di quasi 1,9 miliardi di dinari (circa 600 milioni di euro) per le sovvenzioni di idrocarburi ed elettricità. Tuttavia, Nouri ha affermato che questa situazione avrà anche ripercussioni negative, tra cui il calo delle entrate fiscali delle compagnie petrolifere operanti in Tunisia, pari al 2 punti del carico fiscale. "Inoltre, se il prezzo di un barile persiste a un livello inferiore a 30 dollari, alcuni depositi in Tunisia non saranno più redditizi", ha osservato l’esperto. (Tut)