Balcani: Bers e Ue annunciano sostegno a piccole e medie imprese

- La Banca europea per la ricostruzione e sviluppo (Bers) e l'Unione europea hanno annunciato dei sostegni mirati alle piccole e medie imprese di Serbia, Montenegro, Macedonia del Nord, Kosovo, Albania e Bosnia-Erzegovina. Secondo una nota della Bers, la banca europea concederà 70 milioni di euro per delle linee di credito a favore degli imprenditori che verranno concesse attraverso gli istituti locali. L'Unione europea aggiungerà un sostegno di 15 milioni di euro per l'acquisto di apparecchiature che possano rendere le aziende più competitive. (Seb)