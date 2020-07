Nord Macedonia: autorità sanitarie propongono obbligo di test per ingressi dai Balcani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione per le malattie infettive della Macedonia del Nord ha proposto l'obbligo di possesso di un test negativo di tipo Pcr per i cittadini che vogliono entrare nel suo territorio e che provengono da alcuni paesi della regione dei Balcani occidentali. L'obbligo è previsto per gli ingressi da Serbia, Montenegro, Kosovo e Bosnia-Erzegovina. La misura è stata proposta alle autorità governative alla luce dei dati epidemiologici che riguardano quei paesi, secondo quanto riferito dal ministero macedone della Salute in una nota. Il test deve essere stato effettuato al massimo 72 ore prima dell'ingresso in territorio macedone. Il premier ad interim Oliver Spasovski ha dichiarato che l'esecutivo esaminerà con procedura d'urgenza la proposta. Lo scorso 26 giugno la Macedonia del Nord ha consentito gli ingressi all'estero senza l'obbligo di possedere un test di tipo Prc negativo al coronavirus. A partire dal primo luglio sono invece stati nuovamente aperti al traffico internazionale gli aeroporti di Skopje e di Ocrida (Ohrid). (segue) (Seb)