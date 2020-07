Kosovo: premier Hoti, governo pronto a dichiarare stato di emergenza se necessario (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hoti ha sottolineato ieri che solo la legge kosovara è valida nel comuni settentrionali del paese, dopo le polemiche dovute alle reintroduzione delle misure restrittive alla libertà di movimento in quattro comuni del nord del Kosovo. Hoti ha ribadito che il governo di Pristina prenderà decisioni per limitare i movimenti. Il capo di governo ha affermato che non esistono misure di quarantena nel nord e che nessuno può imporle senza una preventiva decisione del governo del Kosovo. Il premier di Pristina ha dichiarato che il vice primo ministro, Goran Rakic, leader della Lista serba, è membro del governo del Kosovo. "Sono responsabile del gabinetto del governo. Ogni membro è soggetto alle leggi del Kosovo", ha aggiunto. (segue) (Alt)