Kosovo-Serbia: premier Hoti, resta “grande preoccupazione” su relazioni con Belgrado

- La questione della normalizzazione delle relazioni con la Serbia resta di “grande preoccupazione” per il Kosovo dal momento che Belgrado sta continuando a condurre una campagna per non riconoscere l’indipendenza di Pristina. Lo ha detto il primo ministro del Kosovo Avdullah Hoti durante al vertice in videoconferenza sulla normalizzazione dei rapporti tra Serbia e Kosovo, ripreso dai media kosovari. "Queste pratiche dannose hanno danneggiato il processo di normalizzazione delle nostre relazioni come due paesi indipendenti”, ha dichiarato Hoti che però ha sottolineato che il Kosovo rimane impegnato nel normalizzare le relazioni con la Serbia, a patto di un mutuo riconoscimenti tra i due paesi. Il premier kosovaro ha affermato che il dialogo deve svolgersi nel rispetto di alcuni principi: la non negoziabilità dell'integrità territoriale del Kosovo e la conformità dell’accordo con la Costituzione del Kosovo. "Senza una tale conclusione di questo processo, l'accordo non può avere successo. Il reciproco riconoscimento tra i due paesi è l'unico modo per normalizzare le relazioni e aprire la strada a entrambi i paesi per l'integrazione nell'Ue", ha sottolineato il premier kosovaro. Hoti ha affermato inoltre che l'esito dell'accordo dovrebbe includere anche "l'obbligo dell'Ue di comprendere il riconoscimento del Kosovo da parte di cinque restanti paesi dell'Unione". (segue) (Alt)