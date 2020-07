Kosovo-Serbia: premier Hoti, resta “grande preoccupazione” su relazioni con Belgrado (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I negoziati sulla normalizzazione delle relazioni tra Belgrado e Pristina riprenderà il 12 luglio in videoconferenza, mentre il 16 luglio si terrà un incontro a Bruxelles tra il presidente serbo, Aleksandar Vucic, e il primo ministro kosovaro, Avdullah Hoti. Lo ha reso noto l'Eliseo, al termine di una videoconferenza che si è tenuta oggi. L'iniziativa di oggi è seguita alle molte iniziative della Francia e della Germania organizzate per "ottenere in primo luogo la soluzione della crisi", ha affermato una fonte della presidenza francese. "Era importante dimostrare che la Francia e la Germania hanno la capacità di portare al tavolo negoziale dei loro partner che si trovano in una situazione conflittuale, ma anche dimostrare che nella questione c'è una legittimità europea", ha fatto sapere l'Eliseo. "Sull'esito di questo dialogo ci sono prospettive molto difficili, ma c'è un impegno di tutti a procedere tappa per tappa", ha aggiunto la presidenza francese. (Alt)