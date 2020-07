Usa-Cina: avviso ambasciata statunitense ai connazionali, “rischio di detenzione arbitraria”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti esortano i loro connazionali in Cina a prestare maggiore attenzione “a causa dell’applicazione arbitraria delle leggi locali per scopi diversi dal mantenimento dell’ordine pubblico”. L’avviso di sicurezza, intitolato “Accresciuto rischio di detenzione arbitraria”, è stato pubblicato oggi sul sito dell’ambasciata e dei consolati statunitensi nel paese asiatico. “Questa esecuzione arbitraria può includere la detenzione e il divieto di uscita”, avverte la rappresentanza diplomatica Usa. “I cittadini degli Stati Uniti possono essere detenuti senza accesso ai servizi consolari statunitensi o informazioni sul loro presunto crimine. I cittadini degli Stati Uniti possono essere sottoposti a interrogatori prolungati e alla detenzione prolungata per motivi legati alla ‘sicurezza dello Stato’. Il personale di sicurezza può trattenere e/o espellere cittadini statunitensi per l’invio di messaggi elettronici privati critici nei confronti del governo della Repubblica Popolare Cinese”, prosegue l’avviso. Il sito raccomanda, in caso di arresto, di chiedere alla polizia o ai funzionari del carcere di informare immediatamente l’ambasciata o il consolato Usa più vicino. Seguono le informazioni sui servizi da consultare e le sedi diplomatiche da contattare. (Nys)