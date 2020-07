Business news: Cina, treni merci da e per l'Europa aumentati del 34 per cento nel primo semestre alla frontiera di Erenhot

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un totale di 956 treni merci Cina-Europa sono passati attraverso il porto di frontiera di Erenhot nella regione autonoma della Mongolia Interna nella Cina settentrionale nella prima metà di quest'anno, con un aumento del 34 per cento su base annua. Lo hanno reso noto le autorità locali. Di questi, 414 erano in uscita e 542 in entrata, secondo quanto dichiarato dalla stazione di ispezione delle frontiere di Erenhot. I dati doganali rivelano che questi treni merci hanno trasportato un totale di 960 mila tonnellate di merci per un valore di circa 1,7 miliardi di dollari da gennaio a giugno. Avviato nel 2011, il servizio di trasporto ferroviario di merci Cina-Europa è considerato una parte significativa dell'iniziativa Belt and Road (Bri, Nuova via della seta) per favorire gli scambi commerciali tra Cina e paesi partecipanti al programma. Nel mezzo della pandemia di coronavirus il servizio si è confermato un canale di trasporto affidabile. Il porto di Erenhot è il più grande porto terrestre al confine tra Cina e Mongolia. Finora, ci sono 38 rotte di treni merci Cina-Europa attraverso il porto di terra. (Cip)