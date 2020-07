Business news: Tunisia e India verso il rafforzamento del partenariato delle rinnovabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Tunisia è intenzionata a rafforzare il partenariato con l’India nel settore delle energie rinnovabili. Lo ha dichiarato il ministro dell'Energia tunisino, Mongi Marzouk, durante un incontro con l'ambasciatore dell’India a Tunisi, Puneet Kundal. Lo riferisce un comunicato stampa del ministero dell’Energia. Il ministro ha sottolineato l'intenzione della Tunisia di lanciare importanti progetti nel settore fotovoltaico e nell’eolico, invitando l'India a partecipare ai piani di sviluppo alla luce delle sue competenze nel settore. Da parte sua, l'ambasciatore indiano a Tunisi ha accolto con favore le relazioni tunisino-indiane e i valori comuni tra i due paesi, esprimendo il desiderio del suo paese di ampliare la sua cooperazione con la Tunisia. Il diplomatico ha citato in merito l’Alleanza internazionale per l’energia solare (Asi), un'iniziativa congiunta di Francia e India, lanciata durante la Cop 21, allo scopo di uno mettere in campo uno sforzo senza precedenti a favore dell'energia solare, rivelando la volontà di Nuova Delhi di modificare il quadro dell’iniziativa per consentire l’adesione della Tunisia. Tra i temi sollevati durante l’incontro anche il caso della società di fertilizzanti tunisino-indiana (Tifert), bloccata dagli scioperi dei lavoratori. In merito il ministro dell’Energia ha confermato l’impegno del governo a risolvere la situazione. "Il governo è determinato a compiere ogni sforzo per garantire la fornitura di fosfato alla società, la serenità del clima sociale e lo sviluppo della sua struttura finanziaria per poter sviluppare la sua attività", ha aggiunto Marzouk. Il ministro tunisino e l’ambasciatore indiano hanno inoltre esaminato nuove prospettive di cooperazione, in particolare nei settori della produzione di pannelli solari e della lavorazione del gesso e della sabbia di silice in Tunisia, discutendo anche in merito all’efficienza energetica, ambito in cui il l'India ha acquisito esperienza pionieristica grazie alla società Seco per i servizi energetici. (Tut)