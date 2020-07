Business news: Thailandia, oltre 47 miliardi di dollari nel turismo in fumo a causa della pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Thailandia rischia di perdere oltre 47 miliardi di introiti dal settore turistico a causa della crisi originata dalla pandemia di coronavirus. Lo si apprende da un rapporto preparato dalla Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (Unctad) e intitolato “Covid-19 e turismo”. Secondo il documento, a livello mondiale le perdite potrebbero essere pari a 3.300 miliardi di dollari. A livello nazionale, gli esperti ritengono che il settore turistico della Thailandia possa essere quello più colpito dalla crisi dopo quello degli Stati Uniti. Nel paese asiatico oltre 8,4 milioni di persone rischiano di perdere il lavoro e il comparto turistico è uno di quelli più a rischio. Il Dipartimento nazionale per lo sviluppo economico e sociale sostiene che il calo di visitatori potrebbe portare a polverizzare almeno 2,5 milioni di impieghi, il 64 per cento del totale nell’industria del turismo. In risposta alla crisi, il governo thailandese ha approvato due pacchetti di stimolo da 700 milioni di dollari per sostenere il settore. Le misure sono entrate in vigore solo negli ultimi giorni e resteranno attive almeno fino al prossimo 30 ottobre: esse includono “voucher” per due milioni di voli interni e incentivi per le spese in hotel, ristoranti e altri servizi nelle principali destinazioni turistiche. Il traffico aereo interno è crollato del 58,2 per cento nei primi cinque mesi del 2020, mentre gli arrivi internazionali sono calati del 60 per cento. (Res)