Roma: "ultimo viaggio" in moto di Elena Aubry, con mamma Graziella urna torna a casa (2)

- Da via Ostiense di nuovo in moto verso Monteverde Nuovo, a largo Nostra Signora di Coromoto, dove in piazza della Chiesa, è stata impartita la benedizione ai presenti, in moto e non. "Grazie a tutti per il vostro cuore - ha detto Graziella dal piazzale della chiesa - questo è il regale più bello che potevate fare a me ed Elena. E poi grazie a chi ci ha fatto entrare nel cantiere. Non si poteva fare. Grazie all'assessore Linda Meleo e alla sindaca Raggi, grazie a tutti quanti. Elena è qui ed è tornata ancora una volta a casa sua in moto. Non ci voleva stare al Verano. Siamo andati sulla strada di Elena, sono voluta passare lì non per fare un'azione di forza, sono andata lì per chiudere un cerchio. Quando mia figlia è morta ho detto quella maledetta strada non deve uccidere, la strada non deve uccidere". "Non dimentichiamoci, ma soprattutto - ha detto ancora - non rinunciamo mai ad essere vivi". (Rer)