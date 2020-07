Business news: Cina, stanziati oltre 28 milioni di dollari per migliorare la rete ferroviaria con l'Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma della Cina (Ndrc) ha stanziato 200 milioni di yuan (circa 28,3 milioni di dollari) dal bilancio centrale per sostenere la costruzione di hub di trasporto in cinque città per migliorare i servizi di trasporto ferroviario di merci Cina-Europa. Secondo una dichiarazione della Commissione, i fondi verranno utilizzati per sostenere la costruzione di progetti dimostrativi a Zhengzhou, Chongqing, Chengdu, Xi'an e Urumqi nel tentativo di migliorare l'efficienza della rete di trasporto merci della ferrovia. La Commissione ha affermato che intensificherà il coordinamento per guidare le autorità locali nella costruzione di centri di trasporto e offrirà un forte sostegno per la costruzione congiunta della Belt and Road (Bri, Nuova via della seta). Il servizio di trasporto ferroviario Cina-Europa è stato avviato nel 2011 ed è considerato una parte significativa dell'iniziativa di connettività per incentivare gli scambi commerciali tra la Cina e i paesi partecipanti. Nel mezzo della pandemia di coronavirus, il servizio è rimasto un canale di trasporto affidabile. (Cip)