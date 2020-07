Business news: TikTok uscirà dal mercato di Hong Kong entro pochi giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'applicazione TikTok ha annunciato che abbandonerà il mercato di Hong Kong entro pochi giorni. La app di video brevi di proprietà di ByteDance, con sede in Cina, ha deciso di uscire dalla regione amministrativa speciale dopo l'istituzione da parte di Pechino di una nuova legge sulla sicurezza nazionale per l'ex colonia britannica. "Alla luce dei recenti eventi, abbiamo deciso di interrompere le operazioni dell'app TikTok a Hong Kong", ha annunciato un portavoce di TikTok. La società, ora gestita dall'ex dirigente della Walt Disney, Kevin Mayer, ha affermato in passato che i dati degli utenti dell'app non sono archiviati in Cina. TikTok ha anche affermato in precedenza di non aver ottemperato a nessuna richiesta avanzata dal governo cinese di censurare i contenuti o di accedere ai dati degli utenti di TikTok, né di aver ricevuto alcuna richiesta in tal senso. Lo scorso agosto, TikTok ha riferito di disporre di 150 mila utenti a Hong Kong. A livello globale, TikTok è stato scaricato oltre due miliardi di volte dagli app store Apple e Google dopo il primo trimestre di quest'anno, secondo la società di analisi Sensor Tower. TikTok è stata progettata in modo da non poter essere accessibile dalla Cina continentale. ByteDance gestisce un'app simile per la condivisione di video brevi chiamata Douyin in Cina. Sebbene non ci siano piani attuali per introdurre Douyin nel mercato di Hong Kong, ha spiegato un portavoce di ByteDance, l'app ha già un pubblico considerevole nel centro finanziario asiatico. (Cip)