Business news: cosmetici, Intercos Group acquisisce l’intero capitale sociale di Shinsagae Intercos Korea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intercos Group, azienda leader nella produzione e formulazione di prodotti cosmetici, ha acquisito il restante 50 per cento della joint venture Shinsagae Intercos Korea Inc. da Shinsegae International Inc. Lo riferisce un comunicato dell'azienda di Agrate Brianza (Mb). A seguito dell’operazione, Intercos detiene il cento per cento di Intercos Korea. L’acquisizione è in linea con la strategia di Intercos di investire ulteriormente in Corea del Sud, facendo leva su questo hub strategico per l’Asia e sfruttando al meglio le importanti sinergie con il resto del gruppo. In particolare, Intercos Korea diventerà il centro di ricerca e sviluppo di riferimento per l’Asia e il centro di eccellenza a livello globale per Foundations, Hybrids e Skincare. La joint venture Shinsagae Intercos Korea, fondata nel 2015, ha permesso a Intercos di entrare nel mercato coreano e di posizionarsi con successo favorendo una rapida crescita delle attività produttive della cosmesi a livello locale (Odm). Per Shinsagae la partnership è stata strategica per rafforzare il posizionamento e la capacità innovativa dei propri brand cosmetici. Dopo la fase iniziale, le due società stanno sviluppando e rimodellando la dinamica della loro collaborazione. Con l’acquisizione da parte di Intercos del cento per cento della joint venture, entrambe le società si focalizzeranno nei loro core business e coglieranno appieno il potenziale dei rispettivi mercati di riferimento. Intercos e Shinsagae si impegnano a proseguire nella collaborazione, come dimostrato dalla firma dell’accordo che prevede una partnership a lungo termine, al fine di continuare a sviluppare e lanciare prodotti innovativi per i brand di Shinsegae. (Com)