Business news: governo argentino si riunisce con vertici Huawei, focus su 5G

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo sviluppo della rete 5G in Argentina è stato il principale punto al centro del colloquio tenuto ieri a Buenos Aires tra funzionari di rilievo del ministero degli Esteri argentino con il direttore della succursale locale dell'azienda cinese Huawei, Steven Chen Shiqing. Lo riferisce una nota ufficiale del governo di Buenos Aires dove si definisce la riunione come "molto produttiva". "Tutti sappiamo che si tratta di un'azienda leader in materia di infrastrutture tecnologiche e di tecnologia dell'informazione e che dà lavoro a molti argentini, 500 in forma diretta e indirettamente a molti di più", ha dichiarato al termine della riunione il capo di Gabinetto del ministero, Guillermo Justo Chaves, che nell'incontro era accompagnato anche dal segretario per i Negoziati economici internazionali, Jorge Neme. "Per noi è fondamentale lavorare in modo congiunto per quanto riguarda l'innovazione tecnologica e tutto ciò che riguarda l'intelligenza artificiale", ha aggiunto Chaves. (Abu)