Business news: Bgc negozia acquisizione di parchi fotovoltaici in Vietnam

- Bg Container Glass (Bgc), principale produttore di imballaggi per vetro della Thailandia, sta negoziando l’acquisto di parchi fotovoltaici nel Vietnam per un valore superiore a un miliardo di baht. Lo riferisce il quotidiano “Bangkok Post”, secondo cui l’azienda è alla ricerca di opportunità d’affari nel settore delle fonti energetiche rinnovabili. Bgc potrebbe siglare un accordo entro il quarto trimestre 2020 per l’acquisto di due parchi fotovoltaici dalla capacità combinata compresa tra 50 e 100 megawatt. L’amministratore delegato dell’azienda, Silparat Watthanakasetr, ha dichiarato che tramite l’affare Bgc intende diversificare le proprie attività, con particolare attenzione al mercato delle rinnovabili in Vietnam, Giappone e Thailandia, giudicati particolarmente attraenti in considerazione della loro elevata domanda di energia elettrica. Bgc intende arrivare a gestire una capacità complessiva di generazione di 400 megawatt entro il 2020, e nel Vietnam ha già acquisito un parco eolico da 67 megawatt. (Fim)