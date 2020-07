Francia-Serbia: presidente serbo Vucic in visita a Parigi, previsto incontro con Macron

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, si trova oggi in visita ufficiale in Francia. Secondo quanto riporta la stampa di Belgrado, è previsto un incontro all'Eliseo con l'omologo francese Emmanuel Macron. Al centro dell'incontro è il tema della normalizzazione dei rapporti fra Belgrado e Pristina. Nella giornata di domani è previsto un vertice in videoconferenza presieduto da Macron e dal cancelliere tedesco Angela Merkel a cui parteciperanno Vucic e il premier kosovaro Avdullah Hoti, e che vedrà al centro i rapporti Belgrado-Pristina. Il vertice era stato annunciato in precedenza per marzo ma è stato rimandato a causa dell'emergenza coronavirus. "Questo vertice farà seguito a quello che si è già tenuto a Berlino il 29 aprile 2019. Sarà il risultato delle azioni che la Francia e la Germania conducono insieme presso la Serbia e il Kosovo, nell'obiettivo di consolidare la stabilità dei Balcani e rafforzare i loro legami con l'Unione europea", si legge in un comunicato diramato nel giorni scorsi dall'Eliseo. Al vertice di domani parteciperanno anche l'Alto rappresentante per la politica estera dell'Ue, Josep Borrel, e dal rappresentante dell'Ue per il dialogo Belgrado-Pristina, Miroslav Lajcak. (segue) (Seb)