Francia-Serbia: Vucic incontra Macron, focus su Kosovo e percorso europeo

- Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, è stato ricevuto nella serata di ieri all'Eliseo dall'omologo francese Emmauel Macron. Secondo quanto dichiarato dal capo dello Stato serbo ai giornalisti, al centro del colloquio è stato il tema del Kosovo in vista della videoconferenza odierna dedicata ai rapporti Belgrado-Pristina. I due presidenti hanno anche discusso del percorso europeo di Belgrado e delle relazioni bilaterali Francia-Serbia. Vucic ha detto di avere informato Macron del fatto che la Serbia accetta la nuova metodologia per l'Allargamento proposta da Bruxelles. Vucic ha poi detto di "avere sentito" che la delegazione di Pristina potrebbe non presentarsi all'incontro previsto domenica 12 luglio a Bruxelles per il proseguimento del dialogo. Il presidente serbo ha osservato che un rinvio del dialogo non è un elemento positivo per Belgrado, che vuole preservare la stabilità nel nord del Kosovo. (segue) (Seb)