Serbia-Kosovo: Vucic, incontro a Bruxelles per dialogo bilaterale rinviato a giovedì

- L'incontro a Bruxelles per rinnovare il dialogo Belgrado-Pristina non si terrà più domenica 12 luglio bensì giovedì 16 luglio: lo ha reso noto il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, parlando con i giornalisti al termine del vertice in videoconferenza tenuto oggi sulla normalizzazione dei rapporti fra le due parti. "Ora tutto è cambiato. Domenica avremo una videoconferenza e la continuazione del dialogo è prevista per giovedì a Bruxelles, con la partecipazione di entrambe le delegazioni", ha detto Vucic. (Seb)