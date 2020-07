Kosovo: ambasciatori del Quintetto invitano a smorzare i toni del dibattito politico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le ambasciate d’Italia, Francia, Germania, Regno Unito e Stati Uniti – il cosiddetto Quintetto – chiedono ai leader politici kosovari di affrontare le tante sfide che li attendono evitando gli insulti e le minacce. È quanto si legge in una nota congiunta delle cinque rappresentanze diplomatiche a Pristina. “Il futuro democratico del Kosovo dipende dalla capacità dei leader di essere un esempio responsabile di dibattito civile e garantire la libertà d’espressione. Ogni forma di linguaggio denigratoria, attacchi personali volti a raggiungere degli obiettivi politici, possono contribuire a un’atmosfera che incoraggi degli atti di violenza. I cittadini del Kosovo meritano di meglio”, si legge nella nota congiunta. Sul tema è intervenuto su Twitter anche l’ambasciatore italiano Nicola Orlando. “La continua esacerbazione delle dinamiche politiche è fonte di grande preoccupazione, soprattutto quando i leader devono stare insieme per affrontare la pandemia. Rinnovo la richiesta a tutti i politici di abbassare i toni e cooperare per il bene di tutti i cittadini. Devono dare l'esempio alle persone. È tempo di essere responsabili!”, ha scritto Orlando. (Alt)