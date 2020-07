Lazio: Piacentini (Cal), per legge su "Piccoli comuni" serve confronto con territori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Luisa Piacentini, vicepresidente del Cal Lazio, in una nota dichiara: "In qualità di vice presidente del Consiglio autonomie locali del Lazio ritengo doveroso precisare che, a seguito dell'incontro tenutosi il 9 luglio in presenza delle Associazioni di rappresentanza dei Comuni, nessun via libera ufficiale è stato dato dal Cal Lazio, alla discussione direttamente in Aula alla Pisana della legge regionale 200: 'Sviluppo e valorizzazione dei Piccoli comuni', erroneamente annunciata in un comunicato stampa del gruppo regionale M5Stelle". "È mia convinzione - aggiunge - che si debba assolutamente rispettare la procedura istituzionale che prevede il passaggio del testo normativo in I commissione regionale Affari costituzionali e statuari per l'audizione di sindaci, amministratori locali, associazioni delle Autonomie locali in rappresentanza delle istanze dei territori. Non è il caso di fare precipitose fughe in avanti, tanto per far credere di aver fatto qualcosa. Il punto è garantire maggiori possibilità di sviluppo ai cittadini di 254 piccoli comuni del Lazio. Questa proposta di legge, a mio avviso assolutamente necessaria é già molto buona, ma può essere migliorata e soprattutto aggiornata. Ricordiamo infatti che sono trascorsi molti anni da quando nel 2013 fu presentata la prima stesura, ripresa poi da alcuni consiglieri del M5stelle e riproposta nel 2019. Crediamo inoltre che il testo debba essere rivisto anche in considerazione dell'emergenza Covid19 e delle sue pesanti ricadute su produzione, economia e sistema sociale". (Com)